Jaguar Land Rover остановил всё производство машин в Китае. Компания выпускает новый Freelander 8 совместно с Chery уже 3 сентября

Новый полноразмерный кроссовер Freelander 8 EREV от совместного предприятия Chery и Jaguar Land Rover выйдет на китайский рынок 3 сентября. Модель станет возрождением бренда Freelander, а после премьеры в Китае автомобиль планируют вывести на другие рынки. Предварительная цена составляет 339 900–459 900 юаней ($50 580–68 440).

Кроссовер длиной 5,12 м получил полный привод с двумя электромоторами суммарной мощностью 610 кВт (818 л.с.) и крутящим моментом 813 Н•м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,6 секунды. Батарея LFP емкостью 60,3 кВт•ч обеспечивает до 310 км электрического хода по циклу CLTC, а 1,5-литровый бензиновый двигатель работает как генератор. Также предусмотрены пневмоподвеска, подруливающие задние колеса и клиренс 220 мм.

Freelander 8 предложат в пяти- и шестиместной конфигурациях. В салоне установлены 46,3-дюймовая панель под лобовым стеклом, 15,6-дюймовый центральный экран, 17,3-дюймовый потолочный дисплей и кресла второго ряда с 16-точечным массажем. Среди необычных опций — встроенный холодильник на 10 литров и складные столики.

Ранее компания Jaguar Land Rover официально завершила свой 14-летний эксперимент по локализации производства в Китае