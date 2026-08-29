Довольно точная навигация без GPS: Q-CTRL испытала автономную квантовую навигацию на основе гравитации Земли

Австралийская компания Q-CTRL провела в Коралловом море испытания квантовой навигационной системы GravNav, способной определять местоположение судна без GPS и других спутниковых сигналов. Система ориентируется по изменениям гравитационного поля Земли и сопоставляет измерения с заранее подготовленными гравитационными картами.

В основе GravNav лежит квантовый датчик, способный фиксировать очень небольшие изменения гравитации. В отличие от GPS, ему не требуется принимать сигналы спутников или обмениваться данными с внешней инфраструктурой. Это делает технологию пригодной для районов, где спутниковая навигация недоступна, подавляется средствами радиоэлектронной борьбы или подвергается подмене сигналов.

Во время морских испытаний оборудование установили непосредственно в пассажирском отсеке судна. Оно работало автономно и не требовало специальной инфраструктуры, сложной температурной стабилизации или гироскопических систем компенсации движения корабля.

Одной из ключевых частей разработки стало программное обеспечение Q-CTRL на основе ИИ, которое компенсирует помехи и движение платформы, позволяя чувствительному квантовому оборудованию работать в сложных морских условиях.

По итогам демонстрации Q-CTRL заявила о точности определения местоположения на уровне примерно одной морской мили, или 1,85 км.

Ранее Q-CTRL разработала систему MagNav, которая использует квантовые датчики для навигации по особенностям магнитного поля Земли и испытывалась на суше и в воздухе. Для морской версии компания перешла к гравитационным измерениям, поскольку карты гравитационного поля хорошо подходят для навигации судов и уже широко доступны.

Главное преимущество подхода — независимость от внешних сигналов. Пассивный датчик невозможно обмануть поддельным сигналом GPS или заглушить обычными средствами постановки радиопомех. Поэтому потенциально технология может стать резервной навигационной системой для военных и гражданских судов, работающих в условиях недоступности спутниковой навигации.