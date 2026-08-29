Lada Vesta и Lada Iskra получат новые моторы, продажи таких машин стартуют до конца 2026 года

АвтоВАЗ подтвердил планы по обновлению модельного ряда Lada в 2026 году. Одной из главных премьер станет Lada Azimut. Продажи перспективного кроссовера планируется начать до конца 2026 года. В тот же период на рынок должна выйти обновленная Niva Legend с 1,8-литровым двигателем.

Изменения затронут Iskra, Vesta и Aura. Lada Iskra получит дополнительные опции и модернизированный атмосферный двигатель 1.6 мощностью 120 л.с. Для Vesta предусмотрены сразу два обновленных атмосферных мотора. Помимо 120-сильного ДВС объемом 1,6 литра модель получит 1,8-литровый двигатель мощностью 135 л.с.

Седан Lada Aura получит новые опции и тот же модернизированный 1,8-литровый двигатель мощностью 135 л.с.

АвтоВАЗ также раскрыл актуальные показатели продаж. За первые семь месяцев 2026 года в России было реализовано 183 091 автомобиль Lada. По данным АвтоВАЗа, доля марки на российском автомобильном рынке составляет 24%.