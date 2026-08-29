Крошечный мини-ПК с портом USB4 для подключения дискретной видеокарты. Представлен Hasee Ares Mini R78D

Он уже поступил в продажу в Китае

Компания Hasee представила компактный мини-ПК Ares Mini R78D по цене от 1999 юаней.

Компьютер получил AMD Ryzen 7 8745HS на архитектуре Zen 4 с 8 ядрами и 16 потоками, частотой до 4,9 ГГц и встроенной графикой Radeon 780M. Для самостоятельного апгрейда предусмотрены два слота SO-DIMM для DDR5 и два разъема PCIe M.2 под SSD.

Корпус мини-ПК имеет размеры всего 150×150×59,5 мм и выполнен в необычном дизайне с приподнятой верхней панелью. На передней панели расположены USB-C и два USB-A, а сзади — четыре USB-A 3.0, USB4, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.

Главной особенностью Ares Mini R78D стал порт USB4, через который можно подключить внешнюю док-станцию с дискретной видеокартой.