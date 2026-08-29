«Мне совершенно всё равно. Альтман и Брокман — не заслуживающие доверия мерзавцы». Маск ответил на разрыв OpenAI с Cursor
Маск вновь обвинил руководство OpenAI в отходе от первоначальной концепции компании
Илон Маск отреагировал на решение OpenAI прекратить сотрудничество с Cursor после приобретения компании SpaceX за $60 млрд.
Предприниматель заявил, что его это решение не волнует, одновременно назвав Сэма Альтмана и Грега Брокмана мерзавцами. Маск вновь обвинил руководство OpenAI в отходе от первоначальной концепции компании как открытой некоммерческой организации.
Мне совершенно всё равно. Сэм Альтман (прим. ред.: Маск написал Scam Altman) и Грег Брокман (Greg Stockman) — совершенно не заслуживающие доверия мерзавцы, которые украли проект некоммерческой организации, занимающейся разработкой программного обеспечения с открытым исходным кодом.
OpenAI объяснила прекращение сотрудничества опасениями из-за неоднократных нарушений условий контрактов со стороны компаний Маска. Доступ Cursor к моделям OpenAI будет прекращен 12 ноября 2026 года — компания заявила, что предоставила максимальный срок уведомления, предусмотренный соглашением.
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