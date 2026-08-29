Huawei создала часы Watch D3 с улучшенным замером давления

И подтвердила глобальную премьеру 2 сентября

Носимая электроника

Huawei впервые показала Watch D3 и подтвердила его глобальную премьеру 2 сентября.

Новинка получила заметно переработанный дизайн: корпус стал тоньше, экран — крупнее, а рамка вокруг него уменьшилась. Часы будут доступны в цветах Amber Brown и White, с золотистым безелем и мягкими текстурированными ремешками. При этом расположение вращающейся коронки и функциональной кнопки практически не изменилось.

Кроме того, компания заявила, что Huawei Watch D3 обеспечит больший комфорт при контроле артериального давления. 

Фото 1
Источник изображения: Huawei

Характеристики дисплея пока не раскрыты. Для сравнения, Watch D2 оснащены 1,82-дюймовым AMOLED-экраном с яркостью до 1500 нит.

Watch D3 станет одним из нескольких новых носимых устройств Huawei, которые представят 2 сентября. Вместе с ним ожидаются смарт-часы Watch 6 и беспроводные наушники FreeBuds Neo. 

На фото с Марса попал странный артефакт«Мне совершенно всё равно. Альтман и Брокман — не заслуживающие доверия мерзавцы». Маск ответил на разрыв OpenAI с Cursor

Комментарии

правилами