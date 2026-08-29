Huawei создала часы Watch D3 с улучшенным замером давления

Huawei впервые показала Watch D3 и подтвердила его глобальную премьеру 2 сентября.

Новинка получила заметно переработанный дизайн: корпус стал тоньше, экран — крупнее, а рамка вокруг него уменьшилась. Часы будут доступны в цветах Amber Brown и White, с золотистым безелем и мягкими текстурированными ремешками. При этом расположение вращающейся коронки и функциональной кнопки практически не изменилось.

Кроме того, компания заявила, что Huawei Watch D3 обеспечит больший комфорт при контроле артериального давления.

Характеристики дисплея пока не раскрыты. Для сравнения, Watch D2 оснащены 1,82-дюймовым AMOLED-экраном с яркостью до 1500 нит.

Watch D3 станет одним из нескольких новых носимых устройств Huawei, которые представят 2 сентября. Вместе с ним ожидаются смарт-часы Watch 6 и беспроводные наушники FreeBuds Neo.