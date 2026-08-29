На фото с Марса попал странный артефакт

Необычный силуэт на снимке Curiosity вновь вызвал разговоры о загадочной жизни на Марсе, но разгадка оказалась гораздо прозаичнее

Марсоход NASA Curiosity сфотографировал на Марсе странный темный объект, напоминающий медузу с длинными щупальцами. Необычный кадр был сделан еще 20 августа 2023 года, однако сейчас снимок вновь начал активно распространяться в интернете вместе с предположениями о возможном обнаружении чего-то необычного на Красной планете.

Объект находится в левой части фотографии марсианского пейзажа. Его форма напоминает не только медузу, но и знаменитую треногу из романа Герберта Уэллса «Война миров». При этом никакого живого существа, парящего в атмосфере Марса, специалисты, разумеется, не обнаружили.

Наиболее вероятное объяснение связано непосредственно с камерой марсохода. Загадочный след, скорее всего, появился после попадания заряженной частицы из космоса в кремниевый детектор навигационной камеры NavCam Curiosity. Подобные события способны создавать на фотографиях необычные светлые или темные артефакты, которые легко принять за реальный объект.

Есть и прямое подтверждение этой версии. Curiosity регулярно делает несколько снимков одного и того же участка с небольшими интервалами. Та же сцена была сфотографирована тем же инструментом за 13 и 25 секунд до появления «медузы». На обоих предыдущих кадрах загадочного силуэта нет.

Таким образом, объект не находился на марсианском грунте и не перемещался по поверхности планеты. Скорее всего, он появился из-за воздействия космической частицы на сенсор камеры.