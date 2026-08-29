Впервые за много лет Apple собирается открыть предзаказы новых iPhone в субботу, а не в пятницу

Apple, как ожидается, изменит привычный график начала продаж iPhone 18 Pro. По данным источников Macwelt, предзаказы на новые смартфоны могут стартовать не в пятницу, 11 сентября, как обычно, а днем позже — в субботу, 12 сентября.

Презентация новых устройств Apple запланирована на 9 сентября. Ожидается, что компания представит iPhone 18 Pro, первый складной iPhone, а также Apple Watch Series 12 и Ultra 4. Обычно предзаказы открываются в пятницу после презентации, однако в 2026 году эта дата совпадает с 25-й годовщиной терактов 11 сентября.

У Apple уже был похожий случай. В 2015 году 11 сентября также пришлось на пятницу, поэтому предзаказы iPhone 6s и iPhone 6s Plus компания перенесла на субботу, 12 сентября.

Более того, сообщается, что измениться может и время начала продаж. Вместо традиционных 5:00 по тихоокеанскому времени Apple якобы откроет предзаказы в полночь.

Ожидается, что перенос затронет iPhone 18 Pro и новые Apple Watch. Складной iPhone при этом может поступить в предзаказ значительно позже — предположительно в конце сентября.