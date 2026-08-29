Внешний аккумулятор для ноутбука оказался еще и зарядкой с экраном. Представлена новинка Jie Dian

Компания Jie Dian представила необычный портативный аккумулятор, который можно использовать как обычный пауэрбанк или сетевое зарядное устройство. Акционная цена устройства в Китае составляет 398 юаней — около $60.

Новинка получила аккумулятор емкостью 15 000 мА•ч, один USB-C и один USB-A. В режиме пауэрбанка максимальная выходная мощность достигает 67 Вт, а при использовании в качестве зарядного устройства — 45 Вт. Для подключения предусмотрен встроенный выдвижной кабель длиной 70 см с чипом E-Marker.

На передней панели установлен цветной дисплей, показывающий мощность зарядки, количество циклов, температуру и другую информацию. Дополнительные данные можно посмотреть через мини-приложение WeChat, а прошивку устройства можно обновлять по OTA.

Устройство оснащено аккумулятором формата 21700, системой контроля температуры и сертификацией 3C.