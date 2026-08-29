Xiaomi Mi Band 11 показали в четырех версиях — впервые появится цельнометаллический корпус

Новый фитнес-браслет Xiaomi засветился в фирменном приложении

Носимая электроника

Следующее поколение фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band 11 появилось в приложении Xiaomi Health Research.

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Источник изображения: Xiaomi/ithome

Судя по опубликованной информации, компания готовит сразу четыре версии устройства: стандартную, с NFC, а также варианты с керамическим и цельнометаллическим корпусом.

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Источник изображения: Xiaomi/ithome

Модели с номерами M2616B1 и M2617B1 ранее получили сертификацию Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Предполагается, что это обычная версия Mi Band 11 и модификация с NFC. Емкость аккумулятора может составить 233 мА•ч — столько же, сколько у Mi Band 10.

Особый интерес представляют материалы корпуса. Керамическая версия уже использовалась в Mi Band 10, тогда она позиционировалась как коллекционное издание. Теперь Xiaomi, судя по утечке, дополнит линейку еще и вариантом с цельнометаллическим корпусом.

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Источник изображения: Xiaomi/ithome

Для сравнения, Mi Band 10 получил 1,72-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 60 Гц и пиковой яркостью 1500 нит. О характеристиках экрана и других возможностях Mi Band 11 пока информации нет.

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