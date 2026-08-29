Лазерный 4K-телевизор диагональю до 100 дюймов со звуком Harman/kardon 100 Вт. Представлен Hisense Starlight S2 Pro

Компания Hisense представила в Китае новый лазерный телевизор Starlight S2 Pro. Устройство доступно с экранами диагональю 80, 88 и 100 дюймов, а стартовая цена составляет 11 999 юаней — около $1780.

Старшая 100-дюймовая версия стоит 23 999 юаней, или примерно $3550, тогда как модель на 88 дюймов оценена в 16 999 юаней или $2500.

Телевизор использует трехцветный RGB-лазерный источник света и выводит изображение в разрешении 3840×2160 пикселей. Заявлен охват 110% цветового пространства BT.2020, стабильная яркость на всем экране доходит до 500 нит, что на 15% выше показателя предыдущего поколения. Коэффициент проекции составляет 0,2.

За звук отвечает фирменная система Harman/kardon с конфигурацией 4.1.2 и общей мощностью 100 Вт. Поддерживаются технологии Dolby Atmos и DTS-X.

В основе устройства лежит чип MediaTek MT9649, объем оперативной и встроенной памяти составляет 3 и 128 ГБ соответственно. Для беспроводных подключений предусмотрен Bluetooth 5.4.