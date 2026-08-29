Starship ставят на «конвейер»: в NASA анонсировали еженедельные запуски с 2027 года

Глава NASA Джаред Айзекман заявил, что уже с 2027 года испытательные старты гигантской системы смогут проходить практически каждую неделю. По его словам, SpaceX параллельно активно работает над лунной версией Starship для будущих миссий Artemis.

Если прогноз оправдается, частота полётов Starship резко вырастет по сравнению с нынешними темпами. Такой подход необходим SpaceX не только для отработки самой ракеты, но и для реализации гораздо более сложных задач — вывода крупных спутников, дозаправки кораблей на орбите и подготовки лунных миссий.

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Starship задуман как полностью многоразовая система, состоящая из ускорителя Super Heavy и верхней ступени Starship. Оба элемента должны возвращаться на Землю и использоваться повторно.

Особое значение программа имеет для NASA: агентство рассматривает лунную версию Starship как один из ключевых элементов будущих миссий Artemis. В 2027 году планируется испытательная миссия, которая должна подготовить технологии для последующей высадки людей на Луну.

Ранее SpaceX провела полномасштабное огневое испытание ускорителя Super Heavy, одновременно запустив все 33 двигателя Raptor.