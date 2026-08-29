Xiaomi 18 Fold первым в мире получит передовую память LPDDR6. Её производит китайская CXMT

Китайская CXMT начала серийное производство мобильной памяти LPDDR6 и поставит новые чипы компании Xiaomi для её будущего флагманского складного смартфона 18 Fold.

Появление LPDDR6 стало заметным достижением для CXMT: компания перешла к новому поколению мобильной памяти менее чем через год после запуска массового производства LPDDR5. Новый стандарт должен сократить технологический разрыв китайского производителя с Samsung и SK Hynix, которые сегодня являются крупнейшими игроками рынка DRAM.

Xiaomi 18 Fold, по данным компаний, поступит в продажу уже в сентябре. Ожидается, что смартфон станет одним из первых устройств с LPDDR6.

Новинка также получит новое поколение фирменного процессора Xiaomi — 3-нм Xring O3. По заявлению компании, чип изначально рассчитан на работу с LPDDR6, что позволит использовать преимущества более современной памяти.