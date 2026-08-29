Samsung добавила сразу несколько новых функций в One UI 9 для Galaxy S26

В обновлении появились My FanCam, Call Brief, настраиваемые карточки Now Brief и многое другое

Samsung начала распространение новой бета-версии One UI 9 для смартфонов серии Galaxy S26. Главное внимание в обновлении уделено новым функциям на базе искусственного интеллекта.

В One UI 9 Beta 7 добавлена функция My FanCam, позволяющая после съёмки видео выбрать человека в кадре. Galaxy AI автоматически отслеживает его, обрезает изображение и перестраивает композицию вокруг выбранного объекта.

Now Brief получил настраиваемые карточки. Пользователь сможет самостоятельно создавать до трёх карточек с нужной информацией, в том числе данными о погоде, здоровье и видео.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Ещё одним нововведением стал Call Brief. Функция выводит во время разговора полезную информацию — например, события календаря, напоминания и электронные письма, связанные с текущим звонком.

Изменился и поиск на домашнем экране: пользователи получили новые варианты размещения Google Search и Finder, включая возможность использовать их одновременно.

Кроме новых возможностей, Samsung исправила проблему с периодическими самопроизвольными перезагрузками Galaxy S26 в отдельных сценариях и улучшила работу режима «Не беспокоить».