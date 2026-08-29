Трамп подписал указ о создании Космической академии США

Президентская комиссия займётся созданием учебного учреждения, которое должно укрепить американское лидерство в космосе

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о создании Президентской комиссии по учреждению United States Space Academy — американской космической академии. Инициатива должна обеспечить подготовку специалистов, необходимых стране для сохранения лидерства в космической отрасли.

В документе подчёркивается, что космос имеет критическое значение для национальной безопасности, экономики, научных исследований и технологического развития США. Поэтому Вашингтон намерен расширять возможности для подготовки нового поколения астронавтов, учёных, инженеров, операторов космических систем, предпринимателей, государственных служащих и военнослужащих.

Для реализации проекта создаётся специальная президентская комиссия. Её возглавит глава NASA, а заместителями председателя станут помощники президента по вопросам науки и технологий и экономической политики. Исполнительным директором комиссии назначается заместитель руководителя NASA.

Главная задача инициативы — привлечь, обучить и удержать наиболее перспективных специалистов со всей страны, способных работать в различных направлениях космической отрасли.