«Это решение было невероятно трудным». Из-за неприятного опыта с Маском OpenAI отключает Cursor от своих ИИ-моделей

OpenAI уведомила SpaceX о намерении прекратить действие контракта на предоставление моделей искусственного интеллекта сервису Cursor. Отключение запланировано на 12 ноября 2026 года — компания решила дать разработчикам максимально возможный срок для перехода на другие решения.

Это решение было невероятно трудным, поскольку мы очень заинтересованы в том, чтобы наши модели были широко доступны для разработчиков. Мы принимаем это решение, потому что не можем быть уверены, что SpaceX будет использовать нашу технологию в рамках условий предоставления услуг, основываясь на нашем опыте с компаниями Илона Маска, нарушавшими контракты OpenAI

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В частности, OpenAI напомнила о конфликте с X, которая после приобретения Маском вошла в структуру SpaceX, а также о признании Маском того, что принадлежащая ему xAI использовала данные OpenAI с нарушением условий использования. В OpenAI подчеркнули, что подобные случаи стали причиной усиленного контроля за тем, как её передовые модели применяются крупными партнёрами.

Отдельную обеспокоенность вызывает будущая модель OpenAI под названием Astra. Компания заявила, что теперь несёт ещё большую ответственность за то, чтобы новые технологии использовались в соответствии с установленными правилами.

При этом в OpenAI подчеркнули, что решение не связано с оценкой самого Cursor. Компания сотрудничала с разработчиками сервиса почти четыре года и положительно оценивает их продукт и вклад в развитие инструментов для программистов.

Мы сообщали, что SpaceX готова купить разработчика ИИ-инструментов Cursor за 60 миллиардов долларов, чтобы ускорить развитие своих ИИ-направлений.