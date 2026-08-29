SpaceX показала всю мощь Super Heavy перед новым запуском Starship: опубликовано эффектное видео статического прожига

Полноценный статический огневой тест прошёл на стартовой площадке Starbase в преддверии Flight 14

Наука и космос

SpaceX провела полномасштабное огневое испытание ускорителя Super Heavy, одновременно запустив все 33 двигателя Raptor, о чем мы уже сообщали, а теперь появились официальные кадры.

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Источник изображения: SpaceX

Ракета оставалась закреплённой на испытательном стенде в Starbase на протяжении всего сеанса, а из-под неё вырывались мощные струи огня и клубы белого дыма.

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Источник изображения: SpaceX

Статический прожиг стал одним из ключевых этапов подготовки к следующему испытательному полёту Starship — Flight 14. Во время проверки инженеры оценивали работу силовой установки и готовность ускорителя к предстоящему запуску.

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Источник изображения: SpaceX

Испытание последовало за Flight 13, состоявшимся в июле. Тогда верхняя ступень Starship успешно вывела на траекторию спутники Starlink V3 и завершила полёт мягким приводнением без разрушения аппарата. 

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