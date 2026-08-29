GTA VI будет работать при 30 к/с. Показанный вчера геймплей записывали на базовой PS5

После того, как Rockstar показала почти полчаса геймплея GTA VI, об игре появились новые подробности от самой студии и журналистов, опробовавших проект.

Во-первых, нужно сказать, что показанный геймплей был записан на PlayStation 5, и именно на базовой версии, а не Pro. Таким образом, учитывая количество таких консолей, Rockstar показала, как игра будет выглядеть у большинства геймеров. Примерно так же всё должно работать на Xbox Series X, на PS5 Pro можно ожидать более качественных эффектов трассировки лучей, а вот как проект будет работать на Series S, можно лишь гадать.

К слову, на PS5, судя по анализу Digital Foundry, игра работала в родном разрешении 1440p с аспкейлом до 4K. Рассчитывать приходится лишь на 30 к/с, причём, похоже, на любой консоли. Судя по всему, даже режима с 40 к/с не будет ни на одной приставке.

При этом те же специалисты Digital Foundry говорят, что при настолько впечатляющем уровне графики даже 30 к/с на уже немолодых приставках текущего поколения можно считать огромным достижением. Они же говорят, что, вероятно, после выхода ПК-версии игра покажет себя, как очень требовательная к процессору.