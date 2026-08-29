Будущее термояда стало ближе: новая центрифуга разделяет изотопы на сверхзвуковых скоростях
Новая плазменная машина может решить сразу две главные проблемы термоядерных реакторов
Американская Marathon Fusion сообщила об успешных испытаниях плазменной центрифуги, способной разделять изотопы водорода и лития. По замыслу разработчиков, одна технология может решить сразу две ключевые задачи будущих термоядерных электростанций: возвращать неиспользованное топливо обратно в реактор и производить обогащенный литий для получения нового трития.
Проблема заключается в том, что во время термоядерной реакции расходуется лишь часть дейтерия и трития. Оставшийся тритий необходимо быстро отделить от гелия и других примесей, чтобы вернуть его в топливный цикл. Чем меньше радиоактивного трития одновременно хранится на станции, тем ниже требования к безопасности и тем дешевле эксплуатация.
Второй вызов связан с тем, что природных запасов трития практически не существует. Будущие термоядерные реакторы должны самостоятельно производить его из лития, для чего необходим литий с повышенным содержанием изотопа литий-6.
Вместо традиционных механических центрифуг Marathon Fusion использует электрические и магнитные поля. Они раскручивают частично ионизированный газ до сверхзвуковых скоростей, после чего более тяжелые изотопы смещаются к стенкам установки, а легкие концентрируются ближе к центру.
Если такую систему встроить в линию отвода продуктов реакции, она сможет отделять дейтерий и тритий от гелия еще до последующих этапов очистки. По оценке компании, это потенциально позволит сократить объем оборудования для обработки топлива более чем на 90% и заметно уменьшить количество трития, одновременно находящегося на территории электростанции.
Тот же принцип оказался эффективен и для разделения изотопов лития. В отличие от некоторых существующих химических методов, плазменная технология не требует использования токсичной ртути и представляет собой полностью сухой процесс.
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