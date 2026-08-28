1129 л.с. и уникальная трансмиссия с блокировками: флагманский внедорожник Galaxy Battleship 700 самостоятельно поднялся на высоту 6001 метр — это рекорд
Рекорд для серийных автомобилей
Geely объявила о рекорде, который установил новый флагманский внедорожник Galaxy Battleship 700. По заявлению компании, автомобиль самостоятельно поднялся на высоту 6001 метр над уровнем моря — это максимальная отметка, которой когда-либо достигал серийный автомобиль. При этом производитель утверждает, что испытательная машина не получила никаких специальных доработок.
Galaxy Battleship 700 — крупный подключаемый гибрид с трехмоторной системой полного привода и блокировкой дифференциала. Совокупная мощность силовой установки составляет 830 кВт или 1129 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент на колесах заявлен на уровне 13 920 Н·м.
Длина машины составляет 5085 мм, колесная база — 2900 мм. Модель выполнена в рубленом внедорожном стиле с расширенными колесными арками, рейлингами на крыше и запасным колесом, закрепленным на пятой двери.
Для тяжелого бездорожья предусмотрена интеллектуальная трансмиссия, способная автоматически переключаться между передним, задним и полным приводом. Среди необычных функций — режим «движения крабом», разворот практически на месте, возможность продолжать движение после повреждения шины. Максимальная глубина преодолеваемого брода достигает 800 мм.
Galaxy Battleship 700 получил фирменную систему шасси GVMC. По данным Geely, с ней крупный внедорожник способен пройти «лосиный тест» на скорости 80 км/ч. Кроме того, автомобиль оснащен спутниковой связью.
Продажи Geely Galaxy Battleship 700 стартуют ближе к концу текущего года, цены пока не объявлены.
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