1129 л.с. и уникальная трансмиссия с блокировками: флагманский внедорожник Galaxy Battleship 700 самостоятельно поднялся на высоту 6001 метр — это рекорд

Geely объявила о рекорде, который установил новый флагманский внедорожник Galaxy Battleship 700. По заявлению компании, автомобиль самостоятельно поднялся на высоту 6001 метр над уровнем моря — это максимальная отметка, которой когда-либо достигал серийный автомобиль. При этом производитель утверждает, что испытательная машина не получила никаких специальных доработок.

Скриншот видео Geely Источник изображения: Geely

Galaxy Battleship 700 — крупный подключаемый гибрид с трехмоторной системой полного привода и блокировкой дифференциала. Совокупная мощность силовой установки составляет 830 кВт или 1129 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент на колесах заявлен на уровне 13 920 Н·м.

Длина машины составляет 5085 мм, колесная база — 2900 мм. Модель выполнена в рубленом внедорожном стиле с расширенными колесными арками, рейлингами на крыше и запасным колесом, закрепленным на пятой двери.

Для тяжелого бездорожья предусмотрена интеллектуальная трансмиссия, способная автоматически переключаться между передним, задним и полным приводом. Среди необычных функций — режим «движения крабом», разворот практически на месте, возможность продолжать движение после повреждения шины. Максимальная глубина преодолеваемого брода достигает 800 мм.

Скриншот видео Geely Источник изображения: Geely

Galaxy Battleship 700 получил фирменную систему шасси GVMC. По данным Geely, с ней крупный внедорожник способен пройти «лосиный тест» на скорости 80 км/ч. Кроме того, автомобиль оснащен спутниковой связью.

Продажи Geely Galaxy Battleship 700 стартуют ближе к концу текущего года, цены пока не объявлены.