Будущий конкурент Toyota Hilux и Ford Ranger: Hyundai разрабатывает рамный пикап

Новинка выйдет на рынок в течение трех лет

Hyundai официально подтвердила разработку нового среднеразмерного рамного пикапа, который станет конкурентом Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton и Isuzu D-Max. Выход модели на рынок ожидается в течение ближайших трех лет.

Новинка не имеет ничего общего с Hyundai Santa Cruz, построенным на кроссоверной платформе. Будущий пикап получит классическую рамную конструкцию, рассчитанную на высокие нагрузки, буксировку прицепов и полноценную эксплуатацию на бездорожье. При этом слухи о возможном родстве с Kia Tasman компания пока не подтверждает.

Главной особенностью модели может стать силовая установка. В Hyundai признают, что выходят в уже сформировавшийся сегмент позже конкурентов, поэтому намерены предложить покупателям нечто отличающееся от привычных дизельных пикапов. В числе основных вариантов рассматриваются гибридная версия и система EREV — электропривод с бензиновым двигателем, который работает исключительно как генератор для увеличения запаса хода.

Такой сценарий выглядит вполне логичным: Hyundai уже подтвердила разработку нескольких моделей с технологией EREV, включая будущие версии Santa Fe и автомобилей премиального бренда Genesis. Эти решения могут стать основой и для нового рамного пикапа.