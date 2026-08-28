Астрономы нашли атмосферу у планеты, состоящей на 50% из воды — экзопланета HD 176071 b «падает» на свою звезду

Астрономы исследовали необычную экзопланету HD 176071 b, расположенную примерно в 335 световых годах от Земли. Мир примерно в 2,5 раза крупнее нашей планеты и в 8,5 раза массивнее, а значительная часть его состава — предположительно около 50% — может приходиться на воду.

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HD 176071 b находится всего примерно в 2,4 млн км от своей звезды. Из-за столь малого расстояния планета подвергается мощному приливному воздействию, которое, по оценкам исследователей, заставляет ее постепенно приближаться к светилу. В перспективе это может привести к гибели планеты.

Экзопланета интересна и своим расположением в так называемой нептунианской пустыне — области в непосредственной близости от звезд, где планеты размером с Нептун встречаются сравнительно редко. Интенсивное излучение светила обычно способствует потере атмосферы такими объектами, однако HD 176071 b, судя по наблюдениям, сохранила динамичную газовую оболочку.

Исследователи обнаружили признаки плотных и хорошо отражающих облаков, которые формируются, меняются и перемещаются в наиболее холодных областях планеты. HD 176071 b при этом находится в приливном захвате: она постоянно обращена к звезде одной стороной. В результате на одном полушарии царит вечный день, а на противоположном — вечная ночь.

Для изучения этого мира астрономы анализировали непосредственно свет звезды, отраженный атмосферой планеты. Такой подход позволил получить информацию о погодных процессах на чрезвычайно далеком объекте и проследить за изменениями его атмосферы.