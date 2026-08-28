Сбербанк начнет выдавать кредиты под залог Bitcoin и Ethereum

Сбербанк намерен развивать кредитование под залог цифровых активов и в перспективе принимать в качестве обеспечения Bitcoin, Ethereum и стейблкоин Tether (USDT). Запуск и расширение таких продуктов будут зависеть от вступления в силу нового регулирования и допуска соответствующих активов к публичному обращению со стороны Банка России.

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Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил ТАСС, что банк заранее готовился к изменениям законодательства и уже обладает практическим опытом работы с криптовалютами. После вступления новых норм в полную силу Сбер планирует адаптировать существующие продукты и постепенно расширять их ассортимент. Одним из основных направлений как раз станет кредитование под залог цифровых активов.