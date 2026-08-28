Как в Galaxy S26 Ultra: смартфоны Xiaomi получат функцию Smart Privacy Display — она уже засветилась в коде HyperOS

Xiaomi готовится внедрить во флагманские смартфоны аппаратную технологию защиты дисплея от посторонних взглядов, аналогичную той, что реализована в Samsung Galaxy S26 Ultra. В Сети появились скриншоты интерфейса функции Smart Privacy Display, ее в глобальной версии прошивки Xiaomi обнаружил разработчик Kacper Skrzypek.

Xiaomi 17 Pro Источник изображения: Xiaomi

Особенность технологии заключается в том, что приватность обеспечивается непосредственно средствами дисплея, а не обычным программным затемнением изображения. Это позволяет ограничить видимость содержимого при взгляде на экран сбоку, сохранив нормальное изображение для владельца смартфона.

Судя по утечке, Xiaomi позволит гибко настраивать функцию. Пользователь сможет объединять приложения в группы и задавать для них разные параметры защиты. Кроме того, смартфон сможет автоматически включать приватный режим при отображении конфиденциальной информации — например, во время ввода паролей, проведения платежей и денежных переводов или работы с мессенджерами.

Первым смартфоном с функцией Privacy Display, реализованной на аппаратном уровне, стал Samsung Galaxy S26 Ultra. Если информация подтвердится, Xiaomi станет одним из первых конкурентов, внедривших подобную технологию в свои устройства. Интересно, что ранее различные инсайдеры, в том числе авторитетный Digital Chat Station, приписывали Xiaomi работу над функцией, аналогичной Privacy Display от Samsung. И сейчас подтверждение этих данных нашлось непосредственно в коде HyperOS.

Не исключено, что Smart Privacy Display может появиться в новых флагманах Xiaomi —Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max.