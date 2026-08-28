DLSS 5 уже заставили работать на видеокартах GeForce RTX 40

Но Nvidia сама вряд ли это разрешит

Технология DLSS 5 как минимум на данном этапе, когда энтузиасты самостоятельно интегрируют её в игры, вполне себе работает на видеокартах GeForce RTX 40.

Радоваться заранее, впрочем, вряд ли стоит. Дело в том, что та самая утекшая библиотека явно предназначалась для карт RTX 50, так как часть библиотеки содержала бинарные файлы CUDA, скомпилированные именно для Blackwell.

Но моддер Uncle Burrito выявил те бинарные файлы, которые несовместимые с RTX 40, и заменил их совместимыми версиями. В итоге технология заработала на картах прошлого поколения. Вполне вероятно, когда DLSS 5 выйдет, Nvidia будет позиционировать её, как решение только для видеокарт RTX 50, но моддеры смогут провернуть тот же трюк и заставить её работать на RTX 40.

Производительность в случае карт прошлого поколения падает примерно на те же 50%, и пока совершенно неясно, будет ли ситуация значительно лучше после полноценного запуска.