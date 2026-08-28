DLSS 5 уже заставили работать на видеокартах GeForce RTX 40

Но Nvidia сама вряд ли это разрешит

Консоли и игры

Технология DLSS 5 как минимум на данном этапе, когда энтузиасты самостоятельно интегрируют её в игры, вполне себе работает на видеокартах GeForce RTX 40.

Радоваться заранее, впрочем, вряд ли стоит. Дело в том, что та самая утекшая библиотека явно предназначалась для карт RTX 50, так как часть библиотеки содержала бинарные файлы CUDA, скомпилированные именно для Blackwell.

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Источник изображения: Videocardz

Но моддер Uncle Burrito выявил те бинарные файлы, которые несовместимые с RTX 40, и заменил их совместимыми версиями. В итоге технология заработала на картах прошлого поколения. Вполне вероятно, когда DLSS 5 выйдет, Nvidia будет позиционировать её, как решение только для видеокарт RTX 50, но моддеры смогут провернуть тот же трюк и заставить её работать на RTX 40.

Производительность в случае карт прошлого поколения падает примерно на те же 50%, и пока совершенно неясно, будет ли ситуация значительно лучше после полноценного запуска.

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