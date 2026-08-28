Килограмм чипов DRAM стоит столько же, сколько стоит 620 граммов золота: с 2023 года стоимость оперативной памяти взлетела в 12,5 раза

Стремительный рост цен на память привел к необычному ценовому паритету: килограмм произведенных в Южной Корее чипов DRAM теперь стоит примерно столько же, сколько 620 граммов чистого золота. Одной из главных причин подорожания называют мировой дефицит памяти на фоне масштабного строительства инфраструктуры для искусственного интеллекта.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

По данным корейского Института содействия торговой статистике TRASS, с 1 по 20 августа экспортная стоимость DRAM достигла $92 183 за килограмм, или примерно 127 млн вон. За год показатель вырос на 401%, а по сравнению с январем 2023 года — в 12,5 раза.

Для сравнения, 620 граммов золота высшей 999-й пробы в Южной Корее оцениваются примерно в 126,6 млн вон. Таким образом, в пересчете на массу килограмм чипов памяти приблизился по стоимости к 0,62 кг золота.

Главным фактором ценового скачка стал спрос со стороны индустрии ИИ. Развитие дата-центров и выпуск новых ИИ-ускорителей требуют огромных объемов памяти, из-за чего производственные мощности оказываются перегружены, а предложение для остальных сегментов рынка сокращается.

Ситуацию усиливает высокая концентрация производства. Основную часть мирового рынка DRAM контролируют три компании — южнокорейские Samsung и SK hynix и американская Micron. Производители наращивают мощности, однако быстро устранить дефицит не удается.

Высокие цены уже отражаются на электронике и вычислительном оборудовании. Производители ПК пересматривают закупки и в отдельных случаях продолжают использовать DDR4 наряду с более современной DDR5.