В России начнут выпускать 8-ступенчатый «автомат» и 2,0-литровый мотор для автомобилей Volga (такие устанавливаются на Geely Monjaro)

В Нижнем Новгороде планируют развернуть производство бензиновых двигателей и автоматических коробок передач для автомобилей возрожденной марки Volga. Серийный выпуск двух ключевых агрегатов должен начаться в 2028 году, а уровень их локализации по итогам проекта планируется довести до 80%, сообщает РИА «Новости».

Для автомобилей Volga будут выпускать бензиновый двигатель рабочим объемом 2,0 литра. Интересно, что в перспективе на его основе разработчики рассчитывают создать гибридную силовую установку, а также версию для работы на газе.

Локализация не ограничится финальной сборкой двигателя. В Нижнем Новгороде планируется выпускать блок и головку блока цилиндров, коленчатый и распределительный валы, проводить сборку и испытания готовых агрегатов. Российские поставщики должны освоить производство электронных блоков управления, поршневых групп, стартеров, генераторов, турбокомпрессоров и клапанов.

Параллельно будет локализована 8-ступенчатая автоматическая коробка передач классической конструкции с гидротрансформатором. В России намерены производить шестерни, валы, элементы картера, электронные блоки управления и другие комплектующие, а также собирать и испытывать готовые АКП.

Новые производственные линии получат высокий уровень автоматизации — около 85%.

Напомним, продажи возрожденной марки стартовали 19 июня 2026 года. Линейка представлена тремя моделями: кроссоверами K40 (Geely Atlas) и K50 (Geely Monjaro), а также седаном C50 (Geely Preface).