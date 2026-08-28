33 мощнейших двигателя Raptor 3 в деле: SpaceX «прожгла» ускоритель Super Heavy B21

SpaceX провела первый статический огневой тест ускорителя Super Heavy B21, предназначенного для 14-го испытательного полета сверхтяжелой ракеты Starship. Испытание продолжалось около 15 секунд и, предположительно, проходило с одновременной работой всех 33 двигателей Raptor 3. Официального подтверждения результатов теста от SpaceX пока нет, но они скоро должны появиться.

В отличие от предыдущих испытательных кампаний, в этот раз SpaceX не стала проводить серию отдельных проверок системы зажигания и коротких включений двигателей: B21 сразу прошел наиболее важный этап — продолжительный статический прожиг, который длился примерно 15 секунд.

Если анализ собранных данных не выявит аномалий, то SpaceX сможет продолжить подготовку Super Heavy и Starship к четырнадцатому испытательному полету. Запуск этой миссии ожидается не ранее 15 сентября — перед полетом SpaceX предстоит завершить оставшиеся проверки и получить необходимые разрешения.