Впервые в российском автомобилестроении: ГАЗ создал модульную платформу для будущих «ГАЗелей», она предполагает и полноприводные машины

С различными надстройками, а также с разными вариантами длины и высоты

Инженеры Горьковского автозавода разработали модульную платформу, которая должна стать основой для нового поколения легких коммерческих автомобилей. Как говорится в материалах к поездке президента Владимира Путина в Нижегородскую область, подобное решение впервые реализовано в российском автомобилестроении.

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Главная особенность разработки — возможность создавать на единой архитектуре автомобили с существенно разными характеристиками и назначением. Производитель сможет менять длину колесной базы и высоту крыши, устанавливать грузовые или пассажирские кузова, а также выпускать машины с передним, задним либо полным приводом. Платформа предусматривает и использование различных типов силовых установок. Разработкой занимался инженерный центр ГАЗа, объединяющий 32 профильных центра компетенций. Они работают над ключевыми автомобильными системами, включая кузова и кабины, трансмиссии, шасси и интерьер.

Модульная архитектура должна стать технологической основой будущей линейки легких коммерческих автомобилей ГАЗа. При этом в представленных материалах пока не уточняются названия будущих моделей, сроки начала их серийного производства и характеристики силовых установок.