Назад в 2000-е: россияне возвращаются к звонкам и SMS на фоне проблем с мобильным интернетом

На фоне регулярных перебоев в работе мобильного интернета в России сохраняется высокий спрос на традиционные способы связи — обычные голосовые звонки и SMS: в некоторых регионах абоненты разговаривают по мобильной связи в среднем до 16 часов в месяц. Об этом пишет CNews со ссылкой на данные платформы управления связью «Экомобайл» за 2024–2026 годы.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Лидером по продолжительности разговоров стала Калужская область: в среднем на одного абонента приходится 950 минут, или почти 16 часов голосовых вызовов в месяц. Следом идут Вологодская область с 739 минутами и Костромская с 709 минутами. В Улан-Удэ показатель составляет 651 минуту. Для сравнения, в Москве абонент в среднем разговаривает по обычной сотовой связи 386 минут (около 6,5 часа) в месяц.

Одновременно вновь растет интерес к SMS, хотя объем их использования значительно ниже. Наиболее активно сообщения отправляют в Тюмени — в среднем около десяти исходящих SMS на абонента ежемесячно. В Москве показатель составляет 6,58 сообщения, в Ставрополе и Ростове-на-Дону — около четырех. В большинстве регионов пользователи отправляют от одного до трех SMS в месяц. Статистика не учитывает автоматические сообщения банков, государственных сервисов и других организаций.

Одной из причин сохранения спроса на традиционную связь называют перебои и ограничения мобильного интернета. При отсутствии доступа к сети перестают полноценно работать мессенджеры, поэтому обычные звонки и SMS могут становиться резервным каналом общения.

При этом данные сильно различаются в зависимости от региона, причем отдельные показатели выглядят аномально низкими. Например, для Карачаево-Черкесии указано в среднем всего девять секунд голосовых разговоров на абонента в месяц, для Норильска — 12 минут, а для Тулы — 52 минуты. Причины столь значительного разброса в представленных данных не объясняются.

Говорить о полном возвращении России в эпоху SMS пока преждевременно. Однако статистика показывает, что классическая сотовая связь не была полностью вытеснена мессенджерами и на фоне нестабильной работы мобильного интернета сохраняет значение как альтернативный способ общения.