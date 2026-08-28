В России начали серийно выпускать систему, которая нарушает работу спутников Starlink

«Волна купол гарант» воздействует именно на спутники, а не на наземные терминалы

В России запущено серийное производство комплекса «Волна купол гарант» — система предназначена для противодействия работе спутниковой сети Starlink, сообщает ТАСС.

Как утверждается, «Волна купол гарант» отличается от традиционных средств радиоэлектронного подавления тем, что воздействует не на пользовательские терминалы, а на спутники связи. По описанию источника ТАСС, система использует узконаправленный мощный радиосигнал, который временно нарушает прием спутников и приводит к отказу в обслуживании наземных терминалов в зоне действия.

Источник также заявил, что одного комплекса достаточно для воздействия на большую территорию, а использование нескольких устройств позволяет расширить зону покрытия. Однако никаких технических характеристик, данных об испытаниях или подтвержденных результатов работы системы нет.