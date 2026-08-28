10 000 мАч и батарея с ресурсом 6 лет. Xiaomi показала Poco X8 Power 5G и рассказала, когда выйдет этот смартфон

Poco X8 Power 5G можно будет заряжать раз в 3,5 дня

Xiaomi впервые официально показала Poco X8 Power 5G и объявила дату премьеры — она состоится 4 сентября, первым рынком для этой модели станет Индия. «Фишкой» устройства станет аккумулятор емкостью 10 000 мА·ч. По данным самой Xiaomi, на одной зарядке смартфон может проработать 3,5 дня, а срок службы аккумулятора составляет шесть лет. Согласно появившимся ранее утечкам, смартфон будет поддерживать проводную зарядку мощностью до 100 Вт и обратную проводную мощностью 27 Вт.

Скриншот видео Poco India Источник изображения: Poco India

Согласно предварительным данным, Poco X8 Power 5G получит экран AMOLED с диагональю 6,83 дюйма и пиковой яркостью 3500 нит. Экран будет защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2, а корпус — в соответствии со степенью IP69K (максимальная степень защиты от пыли и воды для потребительского устройства).

В основной камере будут использоваться датчики с разрешением 50 и 8 Мп, фронтальная камера будет 32-мегапиксельной. На официальном тизере устройство показано в ярко-желтой расцветке с квадратным блоком камер. Xiaomi также обеспечит длительную программную поддержку Poco X8 Power 5G: четыре крупных обновления Android и шесть лет обновлений безопасности.