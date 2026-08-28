Спутник «Геоскан-2» за полтора дня принял более 47 тыс. сообщений от воздушных судов

Космический аппарат «Геоскан-2» за полтора дня принял более 47 тыс. сообщений от 1,8 тыс. воздушных судов, заявили в компании «Геоскан». Спутник принимает сигналы автоматического зависимого наблюдения-вещания (АЗН-В) от воздушных судов. За полтора дня он получил 47 100 сообщений от 1 826 самолётов, при этом координаты передали 772 борта.

Технология АЗН-В позволяет отслеживать местоположение, скорость и направление движения пилотируемых и беспилотных воздушных судов. В компании рассказали, что раньше над удалёнными районами Тихого океана удавалось фиксировать только отдельные воздушные суда, а сейчас в этой зоне было зарегистрировано значительно больше сообщений. «Геоскан-2» даже принял данные от авиалайнера в районе арктического архипелага Шпицберген.

Аппарат «Геоскан-2» был выведен на орбиту 25 июля 2025 года ракетой-носителем «Союз-2.1б» вмете со спутниками «Ионосфера-М» №3 и №4. Уже в первый день работы за один виток «Геоскан-2» принял более 850 сообщений от магистральных самолётов, находившихся в тот момент в зоне радиовидимости космического приёмника АЗН-В. Компания планирует масштабировать эту технологию с интеграцией в существующие системы организации воздушного движения. Особенно это пригодится для мониторинга движения воздушных судов в районах с ограниченной или отсутствующей наземной инфраструктурой.