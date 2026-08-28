SpaceX ввела новый тариф на спутниковый интернет Starlink: 185 долларов за полный анлим без ограничений скорости

SpaceX начала приглашать пользователей Starlink к подключению нового тарифа Personal Maritime, созданного специально для владельцев небольших частных судов. Абонентская плата составляет $185 в месяц.

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Новый тариф позволяет долго пользоваться Starlink у берегов других стран без необходимости возвращаться в страну регистрации каждые 30 дней. В тариф входит безлимитный интернет в территориальных водах на расстоянии до 12 морских миль, или примерно 22 километров, от побережья.

Однако Personal Maritime рассчитан далеко не на всех. SpaceX разрешает использовать его только на некоммерческих судах длиной менее 40 футов — около 12,2 метра. Коммерческие рыболовные суда, паромы и крупные яхты под действие программы не попадают.

Пока тариф доступен исключительно по приглашениям. Их получают некоторые пользователи, которые уже использовали Starlink на воде. Для подключения необходимо предоставить название судна, его флаг, длину и регистрационные документы — так компания намерена исключить использование льготного тарифа коммерческими клиентами.

По сравнению с тарифом Global Priority за $650 в месяц новинка выглядит значительно привлекательнее. Но экономия действует только рядом с берегом: при выходе за пределы 12-мильной зоны необходимо включить Ocean Mode, который подразумевает оплату трафика отдельно. Причём SpaceX втрое повысила стоимость трафика — с $2 до $6 за каждый гигабайт.