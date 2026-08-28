Hasselblad и сразу три камеры по 200 Мп. Oppo Find X10 Pro Max может стать ультимативным камерофоном

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Мобильные телефоны

Oppo Find X10 Pro Max может стать первым в мире смартфоном, оснащенным сразу тремя 200-мегапиксельными камерами. Об этом сообщил известный китайский инсайдер Digital Chat Station. Согласно утечке, 200-мегапиксельные сенсоры будут в трех модулях — основном, с телеобъективом и со сверхширокоугольным объективом.

Oppo Find X9 Pro
Oppo Find X9 Pro
Источник изображения: Oppo

Самое интересное, что в основной камере устройства пропишется новый флагманский сенсор Samsung ISOCELL HPC, представленный 6 августа. Это 200-мегапиксельный датчик оптического формата 1/1,3 дюйма, одной из ключевых особенностей которого стала возможность нативного вывода 16-битных RAW-данных.

ISOCELL HPC также использует технологию DeepPix, разработанную Samsung при участии Oppo. Ее задача — совместить высокое разрешение с расширенным динамическим диапазоном. Заявленный динамический диапазон одного кадра достигает 17 ступеней экспозиции (17 EV).

В Oppo ранее подтвердили технологию DeepPix. Компания подготовила для нее новое поколение Pro XDR и переработанный конвейер обработки изображений. Решение должно позволить обрабатывать большой объем HDR-данных в реальном времени, обеспечивая более естественную передачу оттенков и цветов. Технология также рассчитана на запись полноразмерного 4K HDR-видео с пониженным энергопотреблением, что должно сделать длительную съемку стабильнее.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.

 

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