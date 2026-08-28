92,6 млн звонков детям за полгода: мошенники меняют схемы перед 1 сентября

Оператор МТС и компания Positive Technologies оценили основные риски телефонного и интернет-мошенничества для детей накануне нового учебного года. Согласно исследованию, в январе–июне 2026 года несовершеннолетним поступило около 92,6 млн нежелательных звонков — 4,4% от общего числа. За год показатель снизился примерно на 35%.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Телефон остаётся главным каналом атак на детей: на звонки приходится 43% выявленных случаев. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками операторов связи (17,9%) и госорганов (15,5%). Также распространены предложения дополнительного заработка и инвестиций, звонки от имени почты и маркетплейсов, а также медицинских учреждений.

Наибольшему риску подвергаются дети 11–14 лет — на них приходится 42,5% случаев. Ещё 36,8% атак направлены на подростков 15–17 лет. Чаще всего мошенники звонят в будни, а пик приходится на вторник с 10:00 до 12:00.

В интернете злоумышленники нередко используют интерес детей к играм. В 36,4% случаев им обещают игровую валюту или редкие предметы, пытаясь получить доступ к платежным данным родителей. В других схемах ребёнка убеждают, что нужно «спасти» родителей или себя. Примерно в каждом десятом игровом сценарии атака заканчивается оформлением кредита на родителей.

Перед 1 сентября мошенники адаптируют известные схемы под школьную тематику: создают поддельные электронные дневники и магазины, имитируют родительские сборы и предлагают несуществующие выплаты, кружки или услуги репетиторов.