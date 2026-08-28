Keymos представила уникальную память DDR5 с «новой» технологией нанесения узоров

Это способ украсить алюминиевый радиатор памяти

Системные платы, память, чипсеты

Компания Keymos представила первую в отрасли линейку RGB-модулей памяти, декоративные элементы на которой выполнены методом экспонирования и проявления.

На планках две диагональные пересекающиеся линии, выполненные тем же методом экспонирования и проявления, что и логотип бренда.  Это способ украсить алюминиевый радиатор памяти: на металл наносят светочувствительный слой, засвечивают ультрафиолетом и проявляют рисунок. В отличие от краски, наклеек и анодирования линии получаются очень чёткими, металлическими и не стираются. 

В левом верхнем углу — зона подсветки из восьми RGB-светодиодов: более десяти эффектов, 16,8 млн оттенков и синхронизация с ARGB большинства плат.

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Источник изображения: Keymos/ithome

Модули DDR5 собраны на отобранных чипах SK Hynix A-Die, выполнены в односторонней компоновке. Алюминиевый радиатор толщиной 2 мм отводит тепло. 

Для платформ AMD заявлена версия DDR5-6000 с таймингами CL28, а для систем на базе Intel — вариант с частотой 8000 MT/s.

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