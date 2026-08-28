D-Link представила новейшие Wi-Fi-роутеры и усилители сигнала

D-Link представила новую серию доступных беспроводных устройств S, в которую вошли маршрутизаторы и усилители сигнала Wi-Fi.

Флагманом линейки стал роутер S30 с поддержкой Wi-Fi 6 и класса AX3000 (до 3000 Мбит/с). Он рассчитан на работу с несколькими устройствами одновременно и подходит для потокового видео и игр.

Модель S15 получила Wi-Fi 6 и скорость класса до 1500 Мбит/с, тогда как S12 с Wi-Fi 5 (1200 Мбит/с) предназначена для более простых задач — веб-серфинга и просмотра потокового контента. Самой доступной моделью стала S03 с Wi-Fi 4 и классом N300 для небольших помещений.

Для расширения зоны покрытия компания предлагает два устройства. SE30 поддерживает Wi-Fi 6 и AX3000, помогая устранить зоны со слабым сигналом и увеличить радиус действия сети. Более доступный SE15 также работает с Wi-Fi 6, но относится к классу AX1500.