Не включали 12 лет: в сарае нашли запечатанный ПК Lenovo H530 — он заработал без проблем

Пользователь Reddit обнаружил среди вещей умершего родственника нетронутый компьютер, который пролежал в старом сарае почти 13 лет. Несмотря на длительное хранение в условиях перепадов температуры и влажности, после распаковки и включения система заработала. На корпусе обнаружились лишь небольшие следы ржавчины, тогда как внутренние компоненты сохранились в очень хорошем состоянии.

Судя по маркировке коробки, компьютер был произведен 22 апреля 2014 года. В его основе установлен двухъядерный Intel Core i3-4150 поколения Haswell с частотой 3,5 ГГц, 6 ГБ оперативной памяти DDR3-1600 и жесткий диск объемом 1 ТБ.

Компьютер поставлялся с Windows 8.1, а в коробке сохранились оригинальный диск с драйверами, клавиатура и мышь. Владелец решил не просто сохранить находку, а провести небольшую модернизацию. В планах — заменить процессор на более мощный Core i7-4770 или i7-4790, увеличить объем оперативной памяти и установить SATA SSD вместо старого жесткого диска. Официальные характеристики платформы подтверждают поддержку этих процессоров и до 16 ГБ DDR3-1600.

Из-за блока питания мощностью всего 180 Вт возможности для установки видеокарты ограничены. В качестве одного из вариантов рассматривается маломощная GeForce GT 1030.

Примечательно, что во время разборки старого дома автор нашел и другие артефакты прошлой компьютерной эпохи — нераспечатанные дискеты Sony и накопитель Iomega Zip.