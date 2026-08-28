Аккумулятор на 8100 мА•ч, которого хватит на много лет, и максимальная защита IP69K — за $255. Представлен Honor 600S 5G

Новый аппарат среднего класса сочетает экран 120 Гц, чип Snapdragon 4 Gen 4, ИИ-функции и корпус, защищенный от воды, пыли и падений

Honor представила новый смартфон среднего класса Honor 600S 5G, сделав ставку на огромную батарею, прочный корпус и набор ИИ-функций. Аппарат получил 6,87-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 1592 × 720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1020 нит.

За производительность отвечает Snapdragon 4 Gen 4 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной. Технология RAM Turbo позволяет расширить виртуальную память до 16 ГБ. Смартфон работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16.

Главной особенностью стала батарея емкостью 8100 мА•ч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. Honor заявляет, что даже через пять лет аккумулятор способен сохранять более 80% первоначальной емкости в условиях фирменных испытаний.

На задней панели установлена 50-Мп камера с объективом f/1.8, спереди — 5-Мп камера. Среди дополнительных возможностей — NFC, стереодинамики с режимом увеличения громкости до 400%, боковой сканер отпечатков и выделенная AI Key для быстрого доступа к функциям искусственного интеллекта.

Смартфон поддерживает AI Memory, Circle to Search, удаление объектов на фотографиях, автоматическое создание сводок и функцию AI Image-to-Video 2.0, позволяющую создавать и редактировать короткие ролики с помощью текстовых команд.

Honor 600S 5G также получил защиту IP68, IP69 и IP69K и выдерживает падение с высоты до 2,5 метра. В Гонконге версия 6/128 ГБ стоит 1999 гонконгских долларов, или около $255. Доступны три цвета: Desert Gold, Misty Purple и Velvet Black.