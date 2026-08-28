SpaceX запустила высокоскоростной интернет Starlink на островах Теркс и Кайкос

Сервис расширяет свое присутствие в удаленных частях планеты

Компания Starlink объявила о доступности своего спутникового интернета на большей части территории Теркса и Кайкоса — британской заморской территории в Карибском море.

На опубликованной карте отмечены как уже подключенные районы, включая Провиденсиалес и Кокберн-Таун, так и территории, где сервис появится позднее.

Starlink обещает высокую скорость и низкую задержку соединения. Для удаленных островных районов спутниковый интернет особенно важен из-за ограниченной наземной инфраструктуры и высокой стоимости традиционных вариантов подключения.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Оформить заказ жители Теркса и Кайкоса теперь могут непосредственно через официальный сайт Starlink.

Мы уже рассказывали о запуске Starlink на острове Вознесения и подключении Сейшельских островов. Теперь сервис добрался до Теркса и Кайкоса, продолжая покрывать отдалённые территории.