SpaceX запустила высокоскоростной интернет Starlink на островах Теркс и Кайкос

Сервис расширяет свое присутствие в удаленных частях планеты

Сети и серверы

Компания Starlink объявила о доступности своего спутникового интернета на большей части территории Теркса и Кайкоса — британской заморской территории в Карибском море.

На опубликованной карте отмечены как уже подключенные районы, включая Провиденсиалес и Кокберн-Таун, так и территории, где сервис появится позднее.

Starlink обещает высокую скорость и низкую задержку соединения. Для удаленных островных районов спутниковый интернет особенно важен из-за ограниченной наземной инфраструктуры и высокой стоимости традиционных вариантов подключения.

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Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Оформить заказ жители Теркса и Кайкоса теперь могут непосредственно через официальный сайт Starlink.

Мы уже рассказывали о запуске Starlink на острове Вознесения и подключении Сейшельских островов. Теперь сервис добрался до Теркса и Кайкоса, продолжая покрывать отдалённые территории.  

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