Rockstar показала 27 минут геймплея GTA 6 — приключения Джейсона и Люсии в Вайс-Сити

Rockstar Games представила расширенную 27-минутную демонстрацию игрового процесса Grand Theft Auto VI.

В ролике показаны новые сцены с Джейсоном и Люсией, Вайс-Сити и другими районами штата Леонида, а также множество ранее не демонстрировавшихся игровых механик и деталей мира.

Источник изображения: Кадр из ролика

Видео записано непосредственно с PlayStation 5 и опубликовано в разрешении 4K. Зрителям показали как сюжетные эпизоды, так и повседневную жизнь персонажей, поездки по городу и различные ситуации, в которые герои будут попадать во время своих криминальных приключений.

В центре истории GTA 6 находятся Джейсон и Люсия — пара, оказавшаяся втянутой в опасный преступный мир Леониды. Игрокам предстоит исследовать обновленный Вайс-Сити и огромную окружающую территорию.

На прохождение сюжетной кампании GTA 6 потребуется больше 80 часов.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Стоит отметить, что до официальной презентации Rockstar столкнулась с многочисленными утечками. Начиная с 19 августа в сети появилось множество роликов из раннего билда.