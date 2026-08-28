Новейший кроссовер Xiaomi отбуксировал 55-тонный карьерный самосвал — трос закрепили за передние сиденья

Компания Xiaomi показала видео необычного испытания системы крепления сиденья в автомобиле Pengcheng N90 Max или SkyNomad N90 Max. В рамках совместного эксперимента с XCMG Group автомобиль должен был протащить карьерный самосвал массой 55 тонн, при этом трос закрепили за передние сиденья.

За рулем находился вице-президент Xiaomi Auto Ли Сяошуан. С учетом самого автомобиля общая буксируемая масса достигла 57,8 тонны — примерно столько весят сразу 20 Pengcheng N90 Max. Испытание завершилось успешно, а механизм направляющих после нагрузки продолжил работать штатно.

На видео Ли Сяошуан даже попросил голосового помощника Xiaomi Xiao Ai сдвинуть кресло вперед. Система выполнила команду, и сиденье без проблем переместилось по направляющим.

В Xiaomi заявляют, что во всех сиденьях Pengcheng используется усиленный алюминиевый сплав 7-й серии. Для N90 Max заявленная прочность фиксации направляющих достигает 54 000 Н, а максимальная прочность на отрыв — 57 000 Н.

Кроме того, механизм прошел 15 000 циклов перемещения при температурах от −20 до +60 °C. После испытаний ослабления креплений и посторонних шумов не обнаружили.