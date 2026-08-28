Представлена перовскитная солнечная крыша для электромобиля: она вырабатывает до 400 кВт•ч энергии в год

Hongqi планирует размещать перовскитные элементы и на других кузовных деталях, включая капот

Компания FAW Hongqi представила прототип панорамной крыши с солнечными элементами на основе перовскита. Технологию установили на электрический кроссовер Hongqi EHS7, где она способна выдавать до 300 Вт мощности при достаточном солнечном освещении.

По данным производителя, за год такая крыша может генерировать около 400 кВт•ч электроэнергии. Полученной энергии достаточно для питания маломощных систем автомобиля, включая кондиционер, холодильник и режим охраны.

В отличие от традиционных кремниевых фотоэлементов, перовскитные модули отличаются меньшей толщиной, весом и гибкостью, что упрощает их интеграцию в изогнутую поверхность автомобильной крыши. При этом разработчикам пришлось решить проблемы защиты материала от воды, кислорода и ультрафиолета.

В дальнейшем Hongqi планирует размещать перовскитные элементы и на других кузовных деталях, включая капот. По расчетам компании, это позволит получать до 10 кВт•ч энергии в день, чего теоретически хватит для увеличения ежедневного пробега электромобиля примерно на 80 км.

Конкретные сроки появления технологии на серийных автомобилях Hongqi пока не объявлены.