1500 кВт через один разъем и зарядка за 5 минут. BYD установила уже 10 000 станций сверхбыстрой зарядки всего за полгода

В среднем компания устанавливает по 80 станций в день

Компания BYD менее чем за шесть месяцев после запуска стратегии Flash Charging развернула в Китае 10 000 станций сверхбыстрой зарядки. Юбилейную станцию открыли 28 августа в Шэньчжэне.

Фирменные зарядки способны выдавать до 1500 кВт через один разъем. По заявлению BYD, совместимый электромобиль можно зарядить с 10% до 70% всего за пять минут, а до 97% — за девять минут.

Темпы строительства оказались высокими: 1 апреля BYD сообщала примерно о 5000 станций, к концу июня их число достигло 7018, а теперь показатель вырос до 10 000. Сеть уже охватывает 325 городов Китая.

При этом 10 000 станций — лишь половина первоначального плана BYD. Компания намерена построить в стране 20 000 станций Flash Charging до конца 2026 года, включая 18 000 городских и 2000 на трассах.

Чтобы выполнить обещание, до 31 декабря BYD предстоит установить еще 10 000 станций — в среднем около 80 в день.