Samsung Galaxy S26 Ultra продаётся гораздо лучше ожиданий: он стал самым продаваемым смартфоном компании во втором квартале 2026

Он уступает только iPhone

По данным Counterpoint Research, во втором квартале 2026 года Samsung Galaxy S26 Ultra 5G занял 4-е место в рейтинге самых продаваемых смартфонов мира.

Выше него оказались только три модели Apple: iPhone 17 5G (1-е место, 6%), iPhone 17 Pro Max 5G (2-е место) и iPhone 17 Pro 5G (3-е место). Это заметно лучше результата предшественника: год назад Galaxy S25 Ultra находился лишь в нижней части топ-10.

Одновременно Samsung усилил позиции в массовом сегменте: Galaxy A07 4G занял 5-е место, Galaxy A17 5G — 6-е, а Galaxy A17 4G — 8-е. Базовая модель Galaxy S26 5G расположилась на 9-й строчке.

Итоги квартала подтверждают, что стратегия Samsung сработала. Компания не только сохранила долю рынка, но и укрепила присутствие в премиум-классе.