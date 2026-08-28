Samsung готовится выпустить One UI 9 для старого флагмана Galaxy S24 Ultra

Для серии Galaxy S24 обнаружена новая тестовая сборка One UI 9 с номером ZZHK. Прошивка S928BXXU6ZZHK замечена для Galaxy S24 Ultra.

Ранее сообщалось, что Galaxy S24 и S25 должны присоединиться к программе бета-тестирования One UI 9 после старта на более новых устройствах.

One UI 9 основана на Android 17 и принесет новые функции искусственного интеллекта, включая Now Nudge, обновленные возможности Galaxy AI, инструменты защиты конфиденциальности и другие изменения.

Ранее на внутренних серверах производителя обнаружена прошивка с номером S918BXXUAZZHI/S918BOXMAZZHI/S918BXXUAGZHI, предназначенная для Galaxy S23.