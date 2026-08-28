Лучший 2K-экран от Samsung за всю историю первым получит iQOO 16

iQOO 16 станет первым устройством, в котором будет использоваться люминесцентный материал M16 от Samsung, который позиционируется как лучший 2K-экран от Samsung за всю историю.

iQOO 15 уже оснащался 2K-экраном от Samsung. Этот экран был разработан совместно iQOO и Samsung и стал первым, в котором использовался люминесцентный материал M14. Согласно официальной информации, экран iQOO 15 стал первым в мире, использующим технологию 2K LEAD OLED, обеспечивающую «четкое и захватывающее» визуальное восприятие.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Год спустя iQOO и Samsung снова объединили усилия, и новый 2K-экран Samsung будет установлен в iQOO 16. Ожидается, что этот новый флагман официально поступит в продажу уже в сентябре.