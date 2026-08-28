Очень необычные смартфоны с экраном на электронных чернилах и съемным цветным дисплеем. Представлены Hisense A10 Pro и A10 Ultra

омпания Hisense представила серию A10, в которую вошли модели A10 Pro и A10 Ultra. Их главная особенность — 6,13-дюймовый экран на электронных чернилах Carta1300 с разрешением 1648 × 824 пикселя и частотой обновления, оптимизированной для чтения. Цены начинаются от 2799 юаней.

Дисплей поддерживает 256 оттенков серого и 36-уровневую двухцветную подсветку. Отсутствие мерцания и синего света делает смартфоны ориентированными прежде всего на чтение книг, работу с PDF и другие задачи, требующие длительного просмотра текста.

Но куда интереснее реализована обратная сторона корпуса. К смартфону можно магнитно подключить отдельный 4,96-дюймовый цветной ЖК-экран. Он крепится к специальным контактам на задней панели и позволяет смотреть цветные комиксы, изображения, короткие видео и пользоваться социальными сетями. Надоел цветной экран — его можно просто снять и снова использовать смартфон в режиме «электронной книги».

A10 Ultra получает такой дисплей в комплекте, тогда как владельцы A10 Pro смогут приобрести его отдельно.

За производительность отвечает восьмиядерный 4-нм Qualcomm QCM6690 с поддержкой 5G. Смартфоны работают под управлением Android 16, оснащены камерой на 48 Мп, NFC, ИК-излучателем, Wi-Fi 6 и магнитной беспроводной зарядкой.