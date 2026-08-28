Прямая связь со спутника Starlink прямо в смартфоне без похода в салон. Сервис Starlink Mobile запущен в Коста-Рике

Starlink совместно с оператором Liberty запустила в Коста-Рике сервис Starlink Mobile, позволяющий обычным смартфонам подключаться к спутникам без наземных базовых станций. Услуга предназначена прежде всего для удаленных районов, где отсутствует мобильное покрытие.

Пользователи смогут отправлять SMS и голосовые сообщения, делиться местоположением, пользоваться картами и некоторыми приложениями. Особенно востребованной технология может оказаться в горных районах, тропических лесах и на побережье.

Таким образом, Коста-Рика стала одной из стран региона, где Starlink расширяет доступ к мобильной связи за пределами традиционной инфраструктуры.

Мы уже рассказывали о запуске спутникового сервиса Starlink Direct-to-Cell в Чили, а затем и о приходе Starlink Mobile в Италию. Нынешний запуск в Коста-Рике с оператором Liberty продолжает масштабирование технологии Direct to Cell в Латинской Америке, где Starlink активно расширяет присутствие.